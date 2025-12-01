Διονύσης Τσακνής: Δεν πρόκειται να ασχοληθώ ξανά με την τηλεόραση, πήρα το μάθημά μου ως πρόεδρος της ΕΡΤ

Ο Διονύσης Τσακνής συνάντησε την Όλγα Λαφαζάνη και την κάμερα του Happy Day. Με αφορμή τις live εμφανίσεις του, ο γνωστός τραγουδιστής και τραγουδοποιός μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Alpha και, μεταξύ άλλων, παραδέχθηκε ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί ξανά με την τηλεόραση, μετά το επεισοδιακό του πέρασμα από την προεδρία της ΕΡΤ.

«Με τον Κώστα Τουρνά είμαστε 30 χρόνια φίλοι. Είναι αυτό που μου είπε ο Κώστας, καμιά φορά αναζητάμε συνεργασίες και δεν κοιτάμε δίπλα μας. Η συνεργασία μαζί του κυλάει απρόσκοπτα, κυλάει πανέμορφα. Τον πειράζω. Του λέω “πρόσεχε στα σκαλιά, να μην πέσεις, είναι και θέμα ηλικίας”. Έχουμε μια υπέροχη παρέα μουσικών, τρεις εκπληκτικές τραγουδίστριες στα φωνητικά και όχι μόνον. Γενικά υπάρχει ένας πολιτισμός στο Άλσος», περιγράφει αρχικά ο Διονύσης Τσακνής.



«Όταν έγινε η ιδιωτική τηλεόραση, υπήρχε ένας καταιγισμός πληροφορίας μέσα από την ιδιωτική ραδιοφωνία και τα λοιπά. Και όλοι μιλάγανε για το μέλλον και το μέλλον… κι αυτό με θύμωνε και έλεγα “Για ποιο μέλλον μου μιλάτε εσείς; Τώρα, τι γίνεται”.

Και ανεβαίνοντας το ασανσέρ να πάω στο σπίτι μιας φίλης μου, η οποία με φιλοξενούσε τότε, έγραψα το “Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον”, δηλαδή από το πρώτο στο στο δεύτερο και να ανοίξω την πόρτα για να μπω στο διαμέρισμα και να αφήσω τα πράγματά μου, είχα κάνει μέσα στο μυαλό μου τα δύο τετράστιχα».



«Ο πατέρας μου με αμφισβητούσε μέχρι τα τελευταία του. Ήξερε μουσική, ήταν πολύ καλλιεργημένος και εντούτοις με αμφισβητούσε. Προς το τέλος της ζωής του είπε, ας πούμε, κάποια στιγμή, “τελικά ο μικρός μάλλον έχει ταλέντο”. Αυτό λειτούργησε ανταγωνιστικά με την καλή έννοια. Δεν ξέρω αν θα διέπρεπα ως οικονομολόγος, ας πούμε, που έχω σπουδάσει, αλλά ξέρω ότι με τη μουσική τα καταφέρνω», εξομολογείται σε άλλο σημείο ο Διονύσης Τσακνής.

«Μου λείπει διαρκώς ο Λαυρέντης. Είχε μια θεώρηση στα πράγματα που ήταν πολύ σοφή, πολύ απλή. Μια μέρα σαν αυτή, όπου έπρεπε να κάνουμε πρόβα και ήμουνα στην τσίτα. Εκείνος καθόταν σε μια πολυθρόνα και με κοίταγε και παρακολουθούσε όλη τη διαδικασία της πρόβας που έλεγα “ελάτε, αυτό, τελευταίο, έλα”. Λέει, “έλα να σου πω, τι ώρα είναι;”/ Του λέω 9:30. Άντε, του λέω, τελείωνε.

“Να σου κάνω μια ερώτηση; Δεν θα πάει η ώρα δύο;”. Λέω, πώς δεν θα πάει. “Ναι, θα μας δείρει κανείς;”. Εκείνη την ώρα φυσικά δεν έδωσα καμία σημασία, του είπα ένα… ελληνικό, μου ανταπέδωσε το ελληνικό. Παίξαμε, φύγαμε. Και μετά λέω, “Τι μου ‘πε; Τι σοφό πράγμα ήταν αυτό;” Και φυσικά δεν μας έδειρε κανείς», περιέγραψε.

«Δεν θα εμπλακώ ποτέ ξανά με την τηλεόραση Το πήρα το μάθημά μου ως πρόεδρος της ΕΡΤ. […] Το πρόβλημα με τη σύζυγός μου, την Άννα, είναι ότι αυτό το διάστημα βρίσκεται σε πρόβες, οπότε δεν έχει προλάβει να έρθει να με δει. Φαντάζομαι ότι μέχρι να ξεκινήσει, θα καταφέρει κάποιο Σάββατο να ‘ρθει. Η Άννα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπός μου», καταλήγει ο Διονύσης Τσακνής στο Happy Day.