Δήμος Βερύκιος για Λαζόπουλο-Γεωργιάδη: “Στην ανθρώπινη ψυχή υπάρχει όριο, αν αυτό το βαφτίζουμε σάτιρα λίγο με ενδιαφέρει”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη σκληρή κόντρα που έχει αποκτήσει πια και νομικές διαστάσεις ανάμεσα σε Λάκη Λαζόπουλο και Άδωνι Γεωργιάδη, κλήθηκε να σχολιάσει ο Δήμος Βερύκιος.

Ο δημοσιογράφος του Alpha μίλησε στην εκπομπή “Σαββατοκύριακο Παρέα”, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού.

«Στο περιστατικό των Ιμίων είχε ξεσηκωθεί ένα μεγάλο κομμάτι που έλεγε ότι βγάζουμε τα εθνικά μυστικά. Υπερβολές. Εισέπραττα τη μήνη του κόσμου. Δεν είναι μια δικαίωση 30 χρόνια μετά;», δηλώνει αρχικά ο Δήμος Βερύκιος, κάνοντας τον παραλληλισμό με τις σημερινές εξελίξεις στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή.

«Στην ανθρώπινη ψυχή υπάρχει όριο. Τώρα, αν το βαφτίζουμε αυτό σάτιρα, λίγο με ενδιαφέρει. Πού είναι τα όρια της ψυχής του καθενός;», απαντά ο δημοσιογράφος για τη διαμάχη μεταξύ Λαζόπουλου-Γεωργιάδη και συμπληρώνει:

«Σαφώς και πρέπει να υπάρχει ελευθερία του λόγου. Όμως η σάτιρα πρέπει να σχολιάζει τα θέματα σοβαρά. Και οι δύο είναι μετρ της επικοινωνίας. Δεν νομίζω ότι ο Άδωνις θα φτάσει στα άκρα, σόου κάνει».

«Υπήρξε συνάντηση Τσίπρα-Καρυστιανού. Τι θα έκανε η κυρία Καρυστιανού την περίοδο της πανδημίας, όταν λέει ότι είναι πολέμιος των εμβολίων; Η δίκη για τα Τέμπη θα είναι ιστορική, οι δικαστές θα έχουν μεγάλη ευθύνη στις πλάτες τους», τονίζει σε άλλο σημείο ο Δήμος Βερύκιος στον Νίκο Μισίρη.

Δήμος Βερύκιος

