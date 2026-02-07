MENOY

MEDIA NEWS

Δημήτρης Σαράντος για Μπέττυ Μαγγίρα: Nα κάνει ένα ευχέλαιο, την έχουν ματιάσει

THESTIVAL TEAM

Ο Δημήτρης Σαράντος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον συνάδελφο του, Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα όπως είδαμε το μεσημέρι του Σαββάτου στο πρόγραμμα του Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοσιογράφος κλήθηκε να σχολιάσει τόσο την επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου όσο και στην τηλεοπτική απουσία της Μπέττυς Μαγγίρα την φετινή περίοδο.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Σαράντος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μ’ αρέσει πάρα πολύ η Κατερίνα Καραβάτου, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός για τη νέα της εκπομπή. Γιατί, με την Κατερίνα, έχουμε δουλέψει πριν γίνει Κατερίνα Καραβάτου που κάναμε μαζί εκπομπή στο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές”.

“Η Μπέττυ Μαγγίρα πρέπει να κάνει έναν αγιασμό, ένα ευχέλαιο! Να κάνει κάτι να διώξει την κακή ενέργεια που υπάρχει, την έχουν ματιάσει”.

“Μακάρι να την δούμε γιατί νομίζω πως η Μπέττυ λείπει από την τηλεόραση” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Δημήτρης Σαράντος στις νέες του δηλώσεις στο μαγκαζίνο της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

