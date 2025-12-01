Δημήτρης Παπανώτας: Έχουν μπει στην τηλεόραση πολλοί άσχετοι

Ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno και μίλησε ανοιχτά για όσα τον προβληματίζουν γύρω από την τηλεόραση, τις επιλογές των καναλιών, αλλά και την πολιτική σκηνή. Με το γνώριμο αιχμηρό ύφος του, δεν δίστασε να σχολιάσει πρόσωπα και καταστάσεις, ανοίγοντας μια συζήτηση που ήδη απασχολεί τον δημόσιο διάλογο.

«Έχουν μπει στον τηλεοπτικό χώρο πολλοί άσχετοι. Ελπίζω οι επιλογές των διευθυντών να είναι πιο σοβαρές», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Ο Δημήτρης Παπανώτας είπε στη συνέχεια: «Θα κάνει λάθος κάποιος σταθμός αν δώσει βήμα στη Μπέττυ Μαγγίρα, που δηλώνει δημόσια ποιον σέβεται και ποιον όχι. Μπορεί να εκτεθεί ανεπανόρθωτα ο σταθμός. Στο Real View δεν βλέπω σκεπτόμενους ανθρώπους.

Δυσαρεστήθηκα που δεν έλαβα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ίσως με δείτε στην παρουσίαση, μπας και με θυμηθεί, ότι υπάρχω. Αν ο Στέφανος Κασσελάκης άκουγε τις συμβουλές του Τάιλερ, θα είχε πολύ καλύτερη πορεία».