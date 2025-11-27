MENOY

MEDIA NEWS

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Η δημόσια “συγγνώμη” στη Ζωή Κωνσταντοπούλου – “Δεν έχω καμία σκοπιμότητα”

THESTIVAL TEAM

Στον on air καβγά του με την Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μέσα από το Buongiorno την Πέμπτη (27/11).

Ο παρουσιαστής θέλησε να ζητήσει συγγνώμη, καθώς ο ίδιος κατάβαλε λάθος μια πρόταση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για αυτό και ξεκίνησε η αντιπαράθεση.

Μάλιστα, το όνομά του ακούστηκε και στην ολομέλεια της Βουλής.

«Την Παρασκευή, χωρίς προσωπική εμπάθεια, δεν μίλησα επί προσωπικού, αλλά μου φάνηκε πολύ υπερβολικά τα μεθεόρτια της παραίτησης του κυρίου Καραναστάση. Ο τρόπος να το στηλιτεύσω ήταν η ειρωνεία. Το θεωρώ έτσι και επιμένω. Μέσα στη συζήτηση και πάνω στις φωνές, ειπώθηκε κάτι που εγώ το κατάλαβα λάθος και θέλω να το ξεκαθαρίσω για να είμαστε σωστοί. Για να είμαι ακόμα πιο σωστός στα υπόλοιπα εγώ.

Προς το τέλος, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι όλα τα κόμματα έκαναν χρήση του δικαιώματος να επιλέξουν τους βουλευτές τους από τη λίστα. Και μάλιστα, στην αποστροφή του λόγου της είπε ότι το έκαναν και οι Σπαρτιάτες. Και επειδή εγώ άκουσα αυτό, της είπα εκείνη την ώρα ότι μου κάνει εντύπωση που ταυτίζεται με τους Σπαρτιάτες. Τελείως διαφορετικά κόμματα και ιδεολογίες. Αυτό μου έμεινε, αυτό κατάλαβα. Γι’ αυτό και χθες το επανέλαβα.

Όμως, μου έχει μεταφερθεί από την Πλεύση Ελευθερίας ότι δεν το είπε αυτό και ότι προφανώς αυτή δεν είναι η θέση του κόμματος. Θα την πω λοιπόν, να αποκαταστήσω το τι είπε, πάνω στη βαβούρα, ζητώ συγγνώμη, δεν το κατάλαβα, αλλά δεν το έβγαλα από το μυαλό μου, είπα αυτό που νόμιζα ότι άκουσα. Ότι η Πλεύση Ελευθερίας, όπως και όλα τα κόμματα, έκανε χρήση του δικαιώματός της να επιλέξει βουλευτές από τη λίστα. Από αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα μπήκαν στη Βουλή και οι Σπαρτιάτες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ξεκαθαρίζω για να είμαι σωστός. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό που νόμιζα ότι άκουσα και αυτό υπηρέτησα, δεν έχω καμία σκοπιμότητα», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Δημήτρης Ουγγαρέζος Ζωή Κωνσταντοπούλου

