Δημήτρης Ουγγαρέζος για Νίκο Κοκλώνη: “Εγώ δεν θέλω λογοκρισία στο λόγο μου” – “Οι άνθρωποί του στα μέσα βρίζουν και δεν τους σταματάει”

Με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Κοκλώνης στην εκπομπή Buongiorno, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναφέρθηκε στη συνεργασία τους, από την οποία είχε παραιτηθεί, κάνοντας λόγο για λογοκρισία.

«Εγώ είχα συνεργαστεί μαζί του στο σάιτ που είχε, είχε λήξει άδοξα, είχα παραιτηθεί», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε στη συνέχεια: «Είχα παραιτηθεί γιατί υπήρχαν διάφορες πιέσεις. Εγώ στο λόγο μου δεν θέλω λογοκρισία.

Ναι, εκείνος δεν λέει καμία κακία, αλλά διαφεντεύει κάποια μέσα ή είναι επικεφαλής ανθρώπων, οι οποίοι για να τον καλοκαρδίσουν, νιώθουν ότι έχει αδικηθεί και βρίζουν εκείνους που πιστεύουν ότι θα ήθελε εκείνος να βρίσει. Εκείνος δεν βρίζει, αλλά δεν σταματάει και τους δικούς του που βρίζουν».