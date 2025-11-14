Δημήτρης Ουγγαρέζος για Ιωάννα Μαλέσκου: Το λύσαμε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μεσολάβησε

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε στην έναρξη του Buongiorno ότι έχει πλέον γίνει «εκεχειρία» ανάμεσα σε εκείνον και την Ιωάννα Μαλέσκου. Όπως είπε, η παρουσιάστρια του OPEN βρέθηκε στο γνωστό στέκι όπου ο ίδιος εμφανίζεται τις Πέμπτες, γεγονός που τους έφερε ξανά σε κοινό χώρο.

«Λοιπόν είναι ωραίο που μαζεύεται ο κόσμος και η αλήθεια είναι ότι έρχονται όλα τα κανάλια αλλά είχα πει οτιδήποτε γίνει με έναν άνθρωπο αν τα βρούμε εκτός, όχι στην τηλεόραση, είμαι οκ. Έχουμε βρεθεί με την Ιωάννα έχουμε πει λίγα λόγια, της είπα τι με πειράζει μου είπε και εκείνη. Το λύσαμε, οπότε άνοιξε ο δρόμος για να μπει στο DJ booth μου», εξήγησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Και πρόσθεσε: «Ο Λάμπρος (Κωνσταντάρας) μεσολάβησε. Πριν έρθει στην Αθήνα είχαμε θέμα, αλλά ήταν πολύ ωραίο γιατί από όλες τις εκπομπές, όλες οι δημοσιογραφικές ομάδες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».