Δημήτρης Κοτταρίδης: Είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται στα παιδιά με τις Πανελλήνιες, αυτό το “δωρεάν Παιδεία” είναι αστείο

Καλεσμένος στην εκπομπή “Πρωίαν σε είδον” ήταν νωρίτερα σήμερα (14/9) ο Δημήτρης Κοτταρίδης. Ο παρουσιαστής της ΕΡΤ έκανε μία ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην πίεση που υφίστανται τα νέα παιδιά με το σύστημα των Πανελλαδικών.

Όπως περιγράφει, ο μεγάλος του γιος βρίσκεται φέτος στην Γ’ Λυκείου. Συνεπώς, η οικογένειά του βιώνει από πρώτο χέρι αυτή τη στρεσογόνο περίοδο.

«Τώρα ο Σταύρος θα δώσει οι πανελλήνιες φέτος. Είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται στα παιδιά. Μπαίνουν σε μία πίεση, είτε είσαι καλός μαθητής είτε κακός. Βάζεις τα παιδιά σε μία πίεση απίστευτη, χωρίς λόγο, από Β’ Λυκείου με ιδιαίτερα. Πάνε σχολείο, γυρνάνε, αρχίζουν τα φροντιστήρια, πιέζεται και η οικογένεια οικονομικά. Αυτό το “δωρεάν Παιδεία” είναι αστείο. Πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου στα φροντιστήρια», σχολιάζει ο Δημήτρης Κοτταρίδης.

«Πιέζεις ένα παιδί από την Α’ Λυκείου να σου πει τι θέλει να κάνει και να γίνει στη ζωή του; Έρχονται κάποιοι γονείς και μου λένε «Εμένα το παιδί μου δεν ξέρει τι να κάνει». Και τους λέω ότι είναι φυσιολογικό να μην ξέρει τι θα κάνει ένα παιδί.

Μπαίνεις στη Νομική, βγαίνεις δικηγόρος και μετά ανακαλύπτεις ότι “εγώ, παιδιά, δεν ήθελα ποτέ να είμαι δικηγόρος”. Ένας άνθρωπος να το αλλάξει αυτό το πράγμα δεν υπάρχει;», συνεχίζει ο δημοσιογράφος της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ο γιος του να ακολουθήσει το επάγγελμα της δημοσιογραφίας, ο Δημήτρης Κοτταρίδης απαντά: «Με τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Τον έπαιρνα από μικρό στις εκπομπές στις 3 τα χαράματα για να δει και δεν… Όπως κι εμένα με έπαιρνε ο πατέρας μου στα νοσοκομεία κι εγώ γιατρός δεν…

Ήταν άλλα χρόνια τότε με εμάς. Ήταν οι εφημερίδες, άλλη η νοοτροπία, αλλιώς το ρεπορτάζ. Έχω περάσει αμέτρητες ώρες στον δρόμο».