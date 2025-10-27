Δάφνη Μπόκοτα: Φέρθηκαν πολύ άσχημα τότε στον Ρακιντζή και σε μένα, ξεπετάχτηκαν και έκαναν καριέρες άλλοι από τη φασαρία

Για τα χρόνια που παρουσίαζε τον διαγωνισμό της Eurovision μίλησε η Δάφνη Μπόκοτα. Με αφορμή τις δηλώσεις της Κέλλυς Βρανάκη στην κάμερα της «Super Κατερίνα», η δημοσιογράφος θυμήθηκε στιγμές από εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας τα παράπονά της και αποκαλύπτοντας την παραφιλολογία και το παρασκήνιο πίσω από τον εθνικό τελικό του 2002.

«Τότε με την Πέγκυ Ζήνα και τον Μιχάλη Ρακιντζή εγώ ήμουν στην παρουσίαση. Φέρθηκαν πολύ άσχημα στον Ρακιντζή τότε και δεν του άξιζε αυτή η συμπεριφορά. Και σε μένα τότε πολύ, γιατί είχαν πει ότι δεν έδωσα σωστά το σήμα για την ψηφοφορία», ανέφερε η Δάφνη Μπόκοτα.

«Ο Μιχάλης ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του αλλά πήγε στη Eurovision λαβωμένος. Ήταν πάρα πολύ άδικο αυτό που είχε γίνει, εγώ είχα στεναχωρηθεί τότε πάρα πολύ για τον Μιχάλη. Βέβαια, ξεπετάχτηκαν και έκαναν καριέρες άλλοι τότε από την κόντρα και τη φασαρία», συνέχισε στο σχόλιό της η δημοσιογράφος και υπογράμμισε:

«Ο Μιχάλης το πάλεψε μέχρι τέλους αλλά βγήκαμε πολύ τραυματισμένοι έξω, δεν μπορούσαμε να το συνεφέρουμε».



Κλείνοντας το θέμα, η Δάφνη Μπόκοτα μοιράστηκε και μία εύθυμη ιστορία από τη στιγμή που ο τραγουδιστής την κάλεσε για να της δείξει τις στολές που θα φορούσε μαζί με τους συνεργάτες του στη σκηνή του Ταλίν το 2002.

«Όταν με φώναξε ο Μιχάλης να δω τις στολές, μου λέει: είναι από τα ΜΑΤ και απωθούν. Του λέω: είσαι σίγουρος ότι θέλεις να τις φορέσετε, εφόσον απωθούν; Εν πάση περιπτώσει μπήκαν αυτές οι στολές και το τραγούδι ήταν αριστούργημα».