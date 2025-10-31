MENOY

MEDIA NEWS

Δάφνη Καραβοκύρη για Real View: Δεν είμαι νουμερολάγνος, η εκπομπή αυτή θα είναι ένα στοίχημα

THESTIVAL TEAM

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του Real View στο OPEN, η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο νέο επαγγελματικό της εγχείρημα ως ένα «στοίχημα», επισημαίνοντας πως πρόκειται για κάτι τολμηρό και διαφορετικό.

«Περιμένουμε πώς και πώς την πρεμιέρα. Η εκπομπή αυτή θα είναι ένα στοίχημα, είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι τολμηρό», είπε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

Τα νούμερα τηλεθέασης είναι κάτι που την προβληματίζουν; «Ξέρω ότι είναι κάτι που δε θα μπορώ να αποφύγω. Δεν είμαι νουμερολάγνος, αλλά αν μας πει το OPEN ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, θα χρειαστεί να τα κοιτάξω και να μην κάνει καλό στην ψυχολογία μου. Έχουμε δει εκπομπές να κόβονται με το καλημέρα. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο, όταν συμβαίνει αυτό», συνέχισε η παρουσιάστρια.

Δάφνη Καραβοκύρη

