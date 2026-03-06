MENOY

MEDIA NEWS

Cinderela Nights: Πρεμιέρα στο OPEΝ με Marseaux και Solmeister

|
THESTIVAL TEAM

Η Modern Cinderella έρχεται στο OPEN και κάνει πρεμιέρα απόψε, Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 23:30, με τη νέα εκπομπή «Cinderela Nights».

Μια φρέσκια και ανατρεπτική late night εκπομπή είναι εδώ για να δώσει διαφορετικό τόνο στα βράδια μας. Σε ένα σύγχρονο και ατμοσφαιρικό σκηνικό, η γνωστή influencer Modern Cinderella, κάθε εβδομάδα συναντά πρόσωπα που θαυμάζουμε, αγαπάμε και μας εμπνέουν.

Καλλιτέχνες, δημιουργοί και προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους μιλούν ανοιχτά για τη ζωή τους, την πορεία τους, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και αποκαλύπτονται έτσι όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί. Το «Cinderela Nights», υπόσχεται να φέρει στο προσκήνιο συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα και απ’ όλα όσα έχουμε συνηθίσει.

Σε κάθε επεισόδιο, η Modern Cinderella έχει ετοιμάσει και μια ιδιαίτερη δοκιμασία για τους καλεσμένους της. Ξεχωριστά challenges και games, με μια παρεϊστική και νεανική διάθεση που προσφέρουν άφθονο γέλιο και διασκεδαστικές εκπλήξεις.

Πρώτοι καλεσμένοι η Marseaux και ο Solmeister, έρχονται και δίνουν ρυθμό σε μια πρεμιέρα που θα τα έχει όλα. Μια βραδινή συνάντηση γεμάτη αυθεντικότητα, αυθορμητισμό, θετική ενέργεια και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.

Cinderela Nights

