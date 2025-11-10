Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος για Κατερίνα Καινούργιου: “Πρέπει να το βαφτίσει όλη η πρωινή ζώνη αυτό το παιδί”

Με μια ανάρτησή της στο Instagram, το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, επέλεξε η Κατερίνα Καινούργιου να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της.

Η παρουσιάστρια μάλιστα σήμερα μέσα από την εκπομπή της αποκάλυψε πως το μωρό που περιμένουν με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή θα είναι κορίτσι, ενώ ευχαρίστησε και όλους εκείνους που της έστειλαν τις ευχές τους.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της όμως αποτέλεσε και θέμα συζήτησης σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές με τους παρουσιαστές να στέλνουν στην Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή τις ευχές τους. Ανάμεσα σε αυτούς και οι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, που μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Αταίριαστοι» εξέφρασαν τη χαρά τους για το ευτυχές γεγονός.

«Όλη η πρωινή ζώνη γιορτάζει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Η κυρία Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της -κάτι είχαμε καταλάβει η αλήθεια είναι- μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Μπράβο στα παιδιά, να είναι καλά», είπε αρχικά ο Χρήστος Κούτρας.

«Και με το καλό το παιδάκι τους», συμπλήρωσε ο Γιάννη Ντσούνος.

«Νομίζω ότι πρέπει να το βαφτίσει όλη η πρωινή ζώνη αυτό το παιδί. Με ένα πόνο. Από την καρδιά μας», κατέληξε ο Χρήστος Κούτρας.

Δείτε το βίντεο