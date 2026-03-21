Χρήστος Κούτρας – Γιάννης Ντσούνος: Πρώτος μας στόχος ήταν να βγάλουμε την πρώτη εβδομάδα, από τότε πέρασαν 12 σεζόν

Με αφορμή τη μακρόχρονη συνεργασία σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος έδωσαν μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, οι δυο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές αναφέρθηκαν τόσο στην πορεία της εκπομπής “Οι αταίριαστοι” μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ όσο και στις νότες “χιούμορ” που ενέταξαν από τους πρώτους στην πρωινή ενημέρωση.

Πόσα χρόνια μετράτε πλέον στη συχνότητα του ΣΚΑΙ; Πως νιώθετε που μπαίνετε στη λίστα με τις μακροβιότερες εκπομπές;

Χ.Κ.: Στον ΣΚΑΪ συνολικά έκλεισα 19 χρόνια. Πως περνάνε τα άτιμα! Την εκπομπή την κάνουμε από τον Σεπτέμβριο του 2014, οπότε είμαστε δωδέκατη σεζόν στον αέρα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ πως θα μπαίναμε σε αυτή τη λίστα. Για την ακρίβεια, ο πρώτος στόχος μας ήταν να βγάλουμε την πρώτη εβδομάδα. Από τότε πέρασαν 12 σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η εκπομπή κρατάει ακόμη και, πιστέψτε με, έχουμε ακόμη φρεσκάδα. Υγεία να έχουμε και θα συνεχίσουμε, ελπίζω, για κάποια χρόνια ακόμη.

Γ.Ν.: Μετράμε πλέον 13 χρόνια που κάνουμε μαζί με τον Χρήστο εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Είναι πολύ ευχάριστο ότι θα είμαστε από τις μακροβιότερες εκπομπές, αλλά ακόμη πιο ευχάριστο είνβαι ότι μας αρέσει αυτό που κάνουμε και καθημερινά προσπαθούμε να το κάνουμε καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι τηλεθεατές μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια και αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό.

Είστε και από τις πρώτες εκπομπές ενημέρωσης, που βάλατε δόσεις χιούμορ και “χαλαρότητας”. Τελικά, ανοίξατε έναν νέο δρόμο;

Χ.Κ.: Ναι, και το λέω ξεκάθαρα. Βάλαμε τραγούδια, βάλαμε βίντεο που δεν υπήρχε περίπτωση να παίζουν σε ενημερωτικές εκπομπές, βάλαμε το όποιο χιούμορ διαθέτουμε με σκοπό να κάνουμε την ενημέρωση πιο εύκολη και θελκτική για τους τηλεθεατές. Πάνω από όλα βάλαμε τη χημεία που έχουμε με τον Γιάννη. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο.

Η χημεία δυο ανθρώπων και η σχέση μας είναι μοναδική. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά με τον Γιάννη είμαστε ακόμη δυο σχολιαρόπαιδα που διασκεδάζουμε αυτό που κάνουμε.

Γ.Ν.: Θεωρώ πως ναι. Δεν ήταν έτσι παλαιότερα οι ενημερωτικές εκπομπές το πρωί στην τηλεόραση. Αλλά, έτσι κι αλλιώς, το χιούμορ είναι χαρακτηριστικό δικό μας, οπότε ήταν σίγουρο ότι θα έβγαινε και στις εκπομπές.