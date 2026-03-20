Χριστίνα Λαμπίρη: Τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση περνούσα άσχημα, ήμουν δυστυχισμένη

Τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να απομακρυνθεί από την τηλεόραση διευκρίνισε η Χριστίνα Λαμπίρη. Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως τα τελευταία χρόνια της τηλεοπτικής της πορείας ήταν δύσκολα για εκείνη. Όπως εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή της, η ψυχολογική της κατάσταση τότε δεν ήταν καλή, με την ίδια να έρχεται αντιμέτωπη με κρίσεις πανικού και ξεσπάσματα θυμού, ενώ ήταν δυστυχισμένη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ήρθε και έδεσε», την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η Χριστίνα Λαμπίρη επισήμανε αρχικά πως η επαγγελματική ενασχόληση με την τηλεόραση είναι ψυχοφθόρα. Παρόλα αυτά, όσο εκείνη αφιερωνόταν με αγάπη και πάθος στη δουλειά της, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα. «Η δουλειά στην τηλεόραση είναι ψυχοφθόρα όταν δεν σε βοηθούν οι συνθήκες και το περιβάλλον, όπως οποιοδήποτε τοξικό περιβάλλον είναι ψυχοφθόρο σε οποιαδήποτε δουλειά κι αν είσαι. Όλα τα χρόνια που την έκανα με την ίδια αγάπη, με την ίδια ένταση και την ίδια δοτικότητα, και την αδρεναλίνη να χτυπάει κόκκινο, ήμουν ένας υγιέστατος άνθρωπος», σημείωσε.

«Όταν οι συνθήκες γύρω μου άλλαξαν και δεν πήγαινα πολύ καλά με συνεργασίες μου, όχι με τον ανταγωνισμό – ο ανταγωνισμός πάντα με πίεζε θετικά – είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς συνεργάτες. Δεν πέρασα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο συνεργασιών και αυτό ψυχολογικά με διέλυσε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Αναφερόμενη στο τελευταίο διάστημα της παρουσίας της στην τηλεόραση, η Χριστίνα Λαμπίρη εκμυστηρεύτηκε πως βίωσε κρίσεις πανικού λόγω έντονης πίεσης που δεχόταν. «Θυμάμαι ότι τα τελευταία χρόνια πριν σταματήσω το διάστημα 2016-2018, μου ήταν τρομερά δύσκολο να ταξιδέψω, να μπω σε αεροπλάνο, σε ασανσέρ, οπουδήποτε. Πάθαινα τρομερές κρίσεις πανικού και σε μια από τις πτήσεις μας, προς την Καβάλα, σε όλη τη διάρκεια, ήμουν πεσμένη μπρούμυτα για να μη βλέπω και με ακουστικά για να μην ακούω. Όλο αυτό προέκυψε από την πίεση στη δουλειά…», Εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια τόνισε πως εκείνη την περίοδο ήταν δυστυχισμένη. «Καταλάβαινα ότι δεν πάω καλά. Πέρα από τις κρίσεις πανικού, θύμωνα πολύ εύκολα, δεν μπορούσε κάποιος να μου μιλήσει, είχα χάσει το χαμόγελό μου, δεν ήμουν εγώ… Πέρναγα άσχημα. Ήμουν δυστυχισμένη. Φαινόταν στο πρόσωπό μου…», κατέληξε.