Χωρίς τον Νίκο Υποφάντη η “Πρωινή Ζώνη” – Η Αλεξάνδρα Καϋμένου μόνη στην παρουσίαση

THESTIVAL TEAM

Απουσίαζε σήμερα (3/3) από το πόστο του στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» ο Νίκος Υποφάντης, καθώς δεν βρέθηκε στο πλατό κατά την έναρξη της μετάδοσης. Τη θέση του στην παρουσίαση ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Αλεξάνδρα Καϋμένου.

«Με βλέπετε μόνη μου, γιατί ο Νίκος Υποφάντης βρίσκεται στην Κύπρο και θα συνδεθούμε μαζί του σε πολύ λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Λίγο πριν τις 7 το πρωί, ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε σε ζωντανή σύνδεση από τη Λεμεσό, δίνοντας όλες τις πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούν στο νησί τις τελευταίες ώρες.

