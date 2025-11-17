MENOY

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά το Buongiorno: Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο ξεκίνημα της εκπομπής

Η Φαίη Σκορδά απουσίαζε από την εκπομπή Buongiorno, το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.

Η παρουσιάστρια του Mega λίγη ώρα πριν την έναρξη της εκπομπής, αντιμετώπισε ένα θέμα με το μάτι της, με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί στο πλατό.

Την πρώτη καλημέρα στους τηλεθεατές είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά – μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο είχε ένα θέμα με το μάτι της, να της ευχηθούμε περαστικά», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην έναρξη της εκπομπής, με τους υπόλοιπους συνεργάτες να στέλνουν τα περαστικά τους στην παρουσιάστρια.

