Χάρης Ρώμας για το Κωνσταντίνου και Ελένης: Δεν έχει νόημα μετά από τόσα χρόνια να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας

Ο Χάρης Ρώμας μίλησε στην εκπομπή «Το ’χουμε» σχετικά με τις viral «φωτογραφίες επιστροφής» του Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος διευκρίνισε πως οι εικόνες δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι εκατοντάδες θαυμαστές πίστεψαν λανθασμένα πως επίκειται ένα πολυαναμενόμενο remake, το οποίο όμως δεν βρίσκεται στα σχέδια.

«Είδα τις φωτογραφίες, γιατί μου τις έστειλαν μπορεί και 300 φορές. Διάφοροι θαυμαστές, το fan club, όλοι με την επίμονη ερώτηση ή την επίμονη ευχή ότι επιτέλους ξεκινάμε, συνεχίζουμε και λοιπά. Το πίστεψαν πραγματικά όλοι. Φαίνεται ότι αυτό το AI… Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον και με συγκινεί, με κολακεύει κιόλας η αγάπη του κόσμου για το καλλιτεχνικό προϊόν, για το τηλεοπτικό αυτό έργο, αλλά δεν θα το κάνουμε και δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε πια», εξήγησε ο Χάρης Ρώμας.

Και πρόσθεσε: «Μας το έχουν προτείνει πολλές φορές, και από το κανάλι και για ταινία και με διάφορες εκδοχές, αλλά ούτε εγώ ούτε η Ελένη το έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ σαν πιθανότητα. Το θέλω μας δεν είναι πια αυτό. Έχουμε τη ζωή μας, τις καριέρες μας, τα όνειρά μας, δεν περνάνε μέσα από αυτό. Γιατί να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε εκείνους τους εαυτούς της νιότης; Υπάρχει και ο κίνδυνος να είναι μπαγιάτικο το προϊόν.

Χαίρομαι όταν μου μιλάνε με αγάπη γι’ αυτό, όταν βλέπω ατάκες και σκηνές, γελάω κι εγώ. Αλλά είμαστε καλά εκεί που είμαστε. Αυτό και μόνο είναι πλήρως ικανοποιητικό και αρκετό».