Χάρης Ρώμας: Δεν με φοβίζουν πια τα νούμερα στην τηλεόραση” – “Καταλαβαίνω που έχω κάνει λάθος και ζητάω συγγνώμη

Ο Χάρης Ρώμας βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής “Buongiorno”, όπου μίλησε για όλα.

Ο Χάρης Ρώμας είπε στη συνέχεια για την Άννα Χατζησοφιά: «Έχουμε διανύσει πολλά χρόνια μαζί, γιατί να μην συντροφεύσουμε ο ένας τον άλλον μέχρι το τέλος; Το στοίχημα είναι να κάνεις τον κόσμο ευτυχισμένο και ταυτόχρονα να περνάνε κάποια μηνύματα. Αν είσαι ένας ικανός συγγραφέας και έχεις προβληματισμούς, περνάς ένα μήνυμα».

Ο Χάρης Ρώμας πρόσθεσε επίσης: «Δεν με φοβίζουν πια τα νούμερα στην τηλεόραση. Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό. Όσο μεγαλώνεις οφείλεις να γίνεσαι σοφός και δοτικότερος.

Κρατάω πολλά λάθη, όχι μόνο τηλεοπτικά, αλλά και σαν άνθρωπος. Όταν τα λες ο άλλος τα προσέχει περισσότερο. Καθημερινά καταλαβαίνω που έχω κάνει λάθος και που πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Βεβαίως και ζητάω συγγνώμη, όχι μόνο τυπικά, το εννοώ κιόλας.

Το συνάφι μου δεν με έχει πληγώσει. Όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει στη ζωή, είναι τόσο μεγάλη η χαρά, που όλα τα άλλα είναι παρελκόμενα. Όσο μεγαλώνεις συνειδητοποιείς ότι πρέπει να κρατήσεις το καλό του πράγματος».

Αναφερόμενος στην πολιτική του πορεία, ο Χάρης Ρώμας είπε πως «δεν με έφαγε κανένα σύστημα. Θεωρώ ότι εάν είχα χρόνο μπροστά μου, μου ταιριάζει η πολιτική. Αυτό πρέπει να ταιριάζει, πιστεύω, σε ανθρώπους που μπαίνουν αφιλοκερδώς μέσα.

Εγώ ξόδεψα χρήματα όταν μπήκα στην πολιτική. Ούτε η εξουσία ήταν ζητούμενο για μένα. Είναι τόσο τοξική η πολιτική, που θα βγουν να πουν χοντράδες. Υπάρχει το κυνήγι της καρέκλας».