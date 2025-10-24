Ατύχημα σε φωτογράφιση του GNTM: Μοντέλο έπεσε από καρέκλα κατά τη διάρκεια του σετ – Δείτε το βίντεο

Ατύχημα σημειώθηκε σε φωτογράφιση του «GNTM», όταν ένα από τα μοντέλα γλίστρησε και έπεσε από καρέκλα κατά τη διάρκεια του σετ.

Στο επεισόδιο που θα προβληθεί σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, τα μοντέλα συμμετέχουν σε μια απαιτητική φωτογράφιση γεμάτη κίνηση και αισθησιασμό, υπό τεχνητή βροχή. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Breakfast@Star», παρουσιάζεται το απρόοπτο περιστατικό με μία διαγωνιζόμενη.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο φαίνεται στο βίντεο να γλιστράει από την καρέκλα και να καταλήγει στο έδαφος με την πλάτη της, προκαλώντας αναστάτωση στο πλατό.

Οι κριτές, που παρακολουθούσαν τη διαδικασία, αντέδρασαν αμέσως, φωνάζοντας «πρόσεχε, πρόσεχε» με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να σπεύδει να τη βοηθήσει.

Δείτε το βίντεο