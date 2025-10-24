MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ατύχημα σε φωτογράφιση του GNTM: Μοντέλο έπεσε από καρέκλα κατά τη διάρκεια του σετ – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ατύχημα σημειώθηκε σε φωτογράφιση του «GNTM», όταν ένα από τα μοντέλα γλίστρησε και έπεσε από καρέκλα κατά τη διάρκεια του σετ.

Στο επεισόδιο που θα προβληθεί σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, τα μοντέλα συμμετέχουν σε μια απαιτητική φωτογράφιση γεμάτη κίνηση και αισθησιασμό, υπό τεχνητή βροχή. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Breakfast@Star», παρουσιάζεται το απρόοπτο περιστατικό με μία διαγωνιζόμενη.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο φαίνεται στο βίντεο να γλιστράει από την καρέκλα και να καταλήγει στο έδαφος με την πλάτη της, προκαλώντας αναστάτωση στο πλατό.

Οι κριτές, που παρακολουθούσαν τη διαδικασία, αντέδρασαν αμέσως, φωνάζοντας «πρόσεχε, πρόσεχε» με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να σπεύδει να τη βοηθήσει.

Δείτε το βίντεο

GNTM

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 24 Οκτωβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Κροατία: Το Ζάγκρεμπ επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών σε πέντε κόμβους της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη από την Τετάρτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Γαλλικά ΜΜΕ: Ο πρόεδρος της Λιλ επιτέθηκε στον διαιτητή του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

ΧΑΛΑΡΑ 23 ώρες πριν

Τι σημαίνει το να ελέγχεις πάντα το κινητό πριν κοιμηθείς, σύμφωνα με την Ψυχολογία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κυβερνητικές πηγές για Δούκα: Το υπ. Εθνικής Άμυνας θα πράξει ό,τι απαιτείται για να μην επιτρέψει την υποβάθμιση του Αγνώστου Στρατιώτη