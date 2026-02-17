Αθηναΐς Νέγκα: Δεν μπορείς να είσαι αληθινός στην τηλεόραση

Η Αθηναΐς Νέγκα, μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, παραδέχτηκε πως «δεν μπορείς να είσαι αληθινός στην τηλεόραση», περιγράφοντας τις άβολες στιγμές στον αέρα και σχολιάζοντας τη σκληρότητα της βιομηχανίας των ΜΜΕ.

«Δεν θέλω να ‘χω άγχη του μας πήγε καλά αυτός ο καλεσμένος, δεν μας πήγε και νομίζω ότι αυτή είναι και η διαφορά της εκπομπής “Καλύτερα Αργά”. Εδώ τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. Έχει τύχει να έχω δύσκολο συνεντευξιαζόμενο, ότι έλεγε το γείωνε. Αισθάνθηκα άσχημα. Ομολογώ ότι ήτανε μια άσχημη, άβολη στιγμή για μένα, για τις κάμερες, για το κοντρόλ, για τον ίδιο τον καλεσμένο. Είναι από αυτές τις στιγμές που πέφτει μια παγομάρα», είπε η Αθηναΐς Νέγκα.

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να είσαι αληθινός στην τηλεόραση. Υπάρχουν οχτακόσια χιλιάδες φίλτρα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Δεν είναι κανονική ζωή, οφείλεις να έχεις κανόνες. Έχω βιώσει δύσκολες στιγμές στον χώρο. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες και στα περιοδικά και στις εφημερίδες και σ’ αυτά. Όλα είναι προσωπικά, είναι πολύ μεγάλες οι φιλοδοξίες, είναι και αστείες οι φιλοδοξίες μερικές φορές», ανέφερε σε άλλο σημείο η δημοσιογράφος.

Αναφερόμενη στον εγωισμό που συχνά συνοδεύει τα ΜΜΕ, σχολίασε: «Οι άνθρωποι στα ΜΜΕ, πολλές φορές έχουν τον εγωισμό λες και κάνουμε καλλιτεχνική δουλειά και είμαστε ηθοποιοί ας πούμε. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν στο σπιτάκι τους να φάνε το φαγητό τους. Είναι κάτι το οποίο τους αφορά πάρα πολύ».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά ότι «η τηλεόραση δεν αγαπάει τους ανθρώπους της», είπε: «Είναι λογικό νομίζω ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει σε μία βιομηχανία που είναι σκληρή, όποια βιομηχανία και να είναι αυτή, αναγνωρίζει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Δηλαδή, πρέπει όλοι να λέμε ότι η τηλεόραση είναι τέλεια για να δουλεύουμε στην τηλεόραση; Τι να πούμε, ότι η τηλεόραση είναι λίγο δύσκολη;».