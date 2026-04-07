Άρης Καβατζίκης για Ιωάννα Τούνη: Αυτό που κάνει, ξεπερνάει κάποια όρια – Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε έναν άνθρωπο να βγει

Την άποψή του για την Ιωάννα Τούνη εξέφρασε σήμερα ο Άρης Καβατζίκης στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», με αφορμή και το βίντεο που ανέβασε χθες η επιχειρηματίας και influencer.

«Νομίζω ότι κι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Ιωάννα, ξεπερνάει κάποια όρια. Δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε μια ολόκληρη πόλη. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση, πρέπει να τη σεβαστούμε, όπως σεβόμαστε τον πόνο της Ιωάννας όλοι και αυτά τα φρικτά εννιά χρόνια που πέρασε μέχρι να δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως, να αστυνομεύσουμε μια ολόκληρη πόλη.

Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε ή να απαγορεύουμε στους ανθρώπους πού θα βγουν! Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε έναν άνθρωπο να βγει. Έχει συναισθηματική υπερφόρτιση και καλά κάνει, είναι δίκαιο αυτό, αλλά από την άλλη θα πεις στον άλλον ότι πρέπει να φύγει τώρα;», είπε ο Άρης Καβατζίκης.