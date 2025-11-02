Άρης Καβατζίκης: Ένιωσα σαν να περίμεναν τη Δανάη Μπάρκα με ένα δίκαννο στη γωνία

Με αφορμή τη συνεργασία που έχει με την Φαίη Σκορδά στην πρωινή ζώνη του MEGA αυτή τη σεζόν, ο Άρης Καβατζίκης έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη συνάδελφο του, Πολυξένη Καραμίχα. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο έμπειρος δημοσιογράφος κλήθηκε να μιλήσει για το τέλος της εκπομπής που συμμετείχε μια σεζόν νωρίτερα πλάι στη Δανάη Μπάρκα.

Υπήρξε μεγάλη συζήτηση για το πως αντιδράσατε όταν τελείωσε η εκπομπή της Δανάης Μπάρκα.

Πιστεύω πως υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν θα εμπλέξω κανέναν. Μάθαμε για την εκπομπή, εγώ συγκεκριμένα το έμαθα πέντε μέρες νωρίτερα. Αυτές τις ημέρες είχα τον χρόνο να το σκεφτώ, να το χωνέψω, να το επεξεργαστώ. Οι συνάδελφοι περίμεναν την ημέρα που σταμάτησε η εκπομπή απ’ έξω και με ρώτησαν πως νιώθω. Τους είπα: “Παιδιά, είναι όλα καλά, κοιτάμε μπροστά και περιμένουμε να ανοίξει ένας νέος, φωτεινός κύκλος”.

Κρίθηκα, λοιπόν, από συναδέλφους σε εκπομπές γιατί είπα ότι είναι όλα καλά, ότι έκλεισε ένας φωτεινός κύκλος και περιμένουμε έναν νέο. Μου είπαν ότι ψάχνω το Άγιο Φως, ότι θα έπρεπε κανονικά να πω πόσο δυσαρεστημένος είμαι. Γενικώς δεν άρεσε ότι ήμουν καλά, το άκουσα από συναδέλφους., Μου είπαν ότι έπρεπε να πω ότι είμαι χάλια και να καταφερθώ εναντίον του καναλιού. Αυτό περίμεναν μάλλον οι συνάδελφοι να κάνω. Και δεύτερον, επειδή είμαι άνθρωπος που δεν είναι… του κεφιού, δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα ολόκληρο καλοκαίρι είναι δυνατό να σχολιάζονται 10 δευτερόλεπτα που χόρεψα.

Ήμουν στο σπίτι της Δανάης και χόρεψα για 10 δευτερόλεπτα με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου. δεν χάρηκα που σταμάτησε η εκπομπή, αλλά τι έπρεπε να πω; Δεν θα μου πει κάποιος να στενοχωρηθώ ή πόσο άλλαξε η πραγματικότητα μου. Οι δυο μήνες που τρωγόμουν με τα ρούχα μου, γιατί έχω μάθει να δουλεύω, ήταν ήδη αρκετά δύσκολοι. Το ότι χόρεψα 10 δευτερόλεπτα με τη Βίκυ δεν σημαίνει ότι δεν στενοχωρήθηκα για το κόψιμο της εκπομπής.

Είναι άδικο να κρίνεται κανείς για 10 δευτερόλεπτα. Δεν θα κρύψω ότι μου έκανε εντύπωση, ένιωσα λίγο σαν να περίμεναν τη Δανάη με ένα δίκαννο στη γωνία. Δεν είδα από όλους να πουν έναν καλό λόγο ή να σταθούν δίπλα σε αυτό που έγινε.