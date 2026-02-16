Άρια Καλύβα: Εκτιμώ τη Σίσσυ Χρηστίδου, αλλά το πάνελ της μου είναι αδιάφορο

Η Άρια Καλύβα μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων της Ιωάννα Μαλέσκου.

«Έχω στόχο να είμαι σε μια καθημερινή εκπομπή. Δεν θα σας πω ποια θα ήθελα, ακόμα», δήλωσε αρχικά η Άρια Καλύβα.

Όταν ρωτήθηκε για τη Σίσσυ Χρηστίδου και την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, απάντησε: «Τη Σίσσυ την εκτιμώ πάρα πολύ ως προσωπικότητα και θεωρώ ότι αυτό που έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει με πολύ μεγάλο κόπο. Το πάνελ της μου είναι αδιάφορο».