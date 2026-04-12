Αργύρης Αγγέλου: Δεν έχω πολλές προτάσεις για να κάνω τηλεόραση

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Αργύρης Αγγέλου στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός παραδέχθηκε πως δεν δέχεται πολλές προτάσεις από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια.

Τι είναι αυτό που σκέφτεστε πριν πείτε το “ναι” σε μια δουλειά;

Πρώτα το ένστικτο μου και μετά ποια είναι η ομάδα, οι συντελεστές. Στην τηλεόραση, βέβαια, επειδή δεν κάνω και συχνά, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, για παράδειγμα, μόλις με πείρε ο Αντώνης Αγγελόπουλος για το “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” του Alpha, οριακά ρώτησα για το ποια δουλειά είναι.

Ποιος είναι ο λόγος που δεν κάνετε συχνά τηλεόραση, γιατί φαντάζομαι πως θα έχετε πολλές προτάσεις…

Φαντάζεσαι. Δεν έχω πολλές προτάσεις για να κάνω τηλεόραση. Ό,τι πρόταση είχα, την έχω κάνει! Έχουν υπάρξει μια δυο φορές που δεν προχώρησε κάποια συνεργασία, όμως ήταν για άλλους λόγους.

Έχω υπάρξει τυχερός, όμως, καθώς μιας και έχει μεσολαβήσει η κρίση, η καραντίνα, δεν έχουμε περάσει και εύκολα τα τελευταία χρόνια. Όταν όμως μου προτείνεται κάτι και κυκλώνεται ωραία από όλες τις μεριές, είμαι πάρα πολύ θετικός.