Απρόοπτο στο Open με δημοσιογράφο να παίζει… μπάσκετ σε ζωντανή σύνδεση – Δείτε το βίντεο

Στις ζωντανές συνδέσεις των καναλιών όλα μπορούν να συμβούν και… κάπως έτσι έγινε και στο Open.

Την ώρα που δημοσιογράφος μιλούσε στο κεντρικό δελτίο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πίσω της, στην αίθουσα σύνταξης, ένας νεαρός συνάδελφος είχε άλλα σχέδια.

Πιο συγκεκριμένα έκανε ένα χαρτάκι «μπάλα» και προσπάθησε να το βάλει στον κάδο με στυλ… αλά NBA.

Η προσπάθεια ήταν τόσο προσεγμένη που για μερικά δευτερόλεπτα το μάτι των τηλεθεατών έφυγε από την παρουσιάστρια και μεταφέρθηκε στο μπασκετικό στιγμιότυπο στο βάθος.

Ίσως να μην ήταν η πιο ιδανική στιγμή για… τρίποντο, αλλά ήταν σίγουρα η πιο αυθόρμητη.

Δείτε το βίντεο