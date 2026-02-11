Απόψε ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision – Πώς μπορείτε να ψηφίσετε

Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ, ανοίγει η αυλαία του «Sing for Greece 2026», με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν οι πρώτοι επτά φιναλίστ που θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision 2026.

Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού. Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τον οποίο επίσης επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν θέση στον τελικό.

Στον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει απόψε διαγωνίζονται, με σειρά εμφάνισης:

The Other Side – Alexandra Sieti Drop It – The Astrolabe Aphrodite – Desi G Ferto – Ακύλας Parea – Evangelia 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος Slipping Away – Niya Χάνομαι – Marseaux Άλμα – Rossana Mailan Europa – STEFI The Songwriter – Revery Chaos – Dinamiss YOU & I – STYLIANOS Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Ο Μεγάλος Τελικός του «Sing for Greece 2026» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Πώς μπορείτε να ψηφίσετε

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας:

* Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

** Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της online πλατφόρμας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Συνδέεστε στο sfg.vote. Μπορείτε να ψηφίσετε από μία φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση κάθε τραπεζικής κάρτας. Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μπορείτε να δώσετε 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή μπορείτε να μοιράσετε τις ψήφους σας σε περισσότερους καλλιτέχνες.

Χρέωση: 0,68€ ανά online vote με μέγιστο σύνολο 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι εδώ: https://sfg.vote/terms-and-conditions