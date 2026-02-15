Απόψε ο μεγάλος ελληνικός τελικός της Eurovision: Τα φαβορί και η σειρά εμφάνισης

Ο μεγάλος Τελικός για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, και 14 υποψηφιότητες διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός διαγωνισμός.

Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ1, ενώ το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει τον τελικό και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, με παροχές προσβασιμότητας. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι 14 υποψήφιοι θα ανέβουν στη σκηνή με την εξής σειρά:

YOU & I, STYLIANOS Mad About it, D3lta Labyrinth, Mikay Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα Χάνομαι, Marseaux Dark Side of the Moon, Good Job Nicky Bulletproof, KOZA MOSTRA Europa, STEFI Άλμα, Rosanna Mailan Paréa, Evangelia ASTEIO, ZAF Ferto, Akylas SABOTAGE!, leroybroughtflowers The Other Side, Alexandra Sieti

Τα φαβορί των στοιχηματικών

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών. Ο Akylas με το «Ferto» εμφανίζεται από την αρχή της διαδικασίας να προηγείται με διαφορά, συγκεντρώνοντας τη στήριξη των προγνωστικών. Στη δεύτερη θέση των αποδόσεων βρίσκεται ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», καταγράφοντας επίσης ισχυρή δυναμική. Ανάμεσα στις συμμετοχές που κινούνται σε ανταγωνιστικά επίπεδα βρίσκονται η Marseaux με το «Χάνομαι» και η Evangelia με το «Paréa».

Το σύστημα ψηφοφορίας

Το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό τηλεψηφοφορίας κοινού σε ποσοστό 50% και βαθμολογίας δύο επιτροπών – ελληνικής (25%) και διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προβάδισμα θα έχει η ψήφος του κοινού.

Οι τηλεθεατές μπορούν να συμμετέχουν με SMS από ελληνικούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας, στέλνοντας μήνυμα στο 54222 με τον κωδικό του τραγουδιού ή του καλλιτέχνη της επιλογής τους, με όριο έως 10 SMS ανά αριθμό. Παράλληλα, για πρώτη φορά παρέχεται δυνατότητα διαδικτυακής ψηφοφορίας, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, μέσω ειδικής πλατφόρμας voting, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και στους Έλληνες του εξωτερικού. Οι σχετικές οδηγίες θα εμφανίζονται και μέσω QR code στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα

Στη σκηνή του ελληνικού τελικού θα εμφανιστεί και ο Χρήστος Μάστορας, παρουσιάζοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου 15 λεπτών. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει προσωπικές του επιτυχίες, καθώς και ξένα τραγούδια με έντονο «άρωμα» Eurovision. Στο πλαίσιο της εμφάνισής του θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Μαργαρίτα», το οποίο θα ακουστεί στη σκηνή του ελληνικού τελικού.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του μεγάλου ελληνικού τελικού για τη Eurovision

