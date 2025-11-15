Άντωνης Σρόιτερ: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει έρθει φορτσάτη και μαζί της έχει φέρει από καταπληκτικούς στυλίστες μέχρι υπουργούς

Ο Αντώνης Σροϊτερ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ ενώ σχολίασε και την προοπτική μιας τηλεοπτικής συνεργασίας με την σύζυγο του, Ιωάννα.

Ειδικότερα, ο Αντώνης Σρόιτερ επισήμανε αρχικά πως “η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει έρθει φορτσάτη στην Αθήνα και αυτό είναι ωραίο. Φοβερή ενέργεια, φοβερό κέφι, φοβερή διάθεση. Βλέπουμε ότι έχει ένα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα, πρέπει να προσαρμοστεί λίγο στην ελληνική πραγματικότητα και προφανώς χρειάζεται χρόνο. Πρέπει λίγο να κάνει τις συναντήσεις που χρειάζεται, τις εθιμοτυπικές”.

“Η έλευση της όμως δείχνει και το αμερικανικό ενδιαφέρον για πολλά πράγματα στη χώρα μας αυτό το διάστημα και αυτό είναι καλό. Ήρθαν πολλοί υπουργοί, έχει φέρει πολλούς μαζί της. Από καταπληκτικούς στυλίστες, απ’ ό,τι είδα, μέχρι υπουργούς της κυβέρνησης. Μακάρι να φέρει και τον κ.Τραμπ”.



“Δεν νομίζω ότι υπάρχει ενδεχόμενο τηλεοπτική συνεργασίας με την σύζυγο μου. Συνεργαζόμαστε στο σπίτι, δεν χρειάζεται να συνεργαζόμαστε και στη δουλειά. Η επαγγελματική και η προσωπική ζωή πρέπει να διαχωρίζονται. Άμα μπλέκουν, πολλές φορές, μόνο προβλήματα φέρνουν” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Αντώνης Σροϊτερ στις νέες του δηλώσεις στο μαγκαζίνο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEN.