Αντώνης Κανάκης: Σήμερα είναι καλή μέρα, γιατί έχουμε ρεύμα

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αντώνης Κανάκης άνοιξε το «Ράδιο Αρβύλα» σχολιάζοντας το ρεύμα, τον καιρό και τη γενικότερη «σαπίλα» της ατμόσφαιρας, δίνοντας από το πρώτο λεπτό τον χαρακτηριστικό σατιρικό τόνο της εκπομπής.

«Κυρίες και κύριοι σήμερα είναι μια καλή μέρα, γιατί συμβαίνουν τα εξής δύο πράγματα. Πρώτα απ’ όλα έχουμε ρεύμα! Το οποίο είναι αναμφισβήτητα σημαντικό για μια τηλεοπτική εκπομπή. Δεύτερον, το συνάχι φαίνεται να υποχωρεί», αφήνοντας το τρίτο “θετικό” στον Χρήστος Κιούσης, ο οποίος σχολίασε: «Δεν βρέχει».

Ο Αντώνης Κανάκης συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Έχει λίγο μια σαπίλα… η υγρασία έχει, αλλά δεν έσταζε η σαπίλα απ’ τον ουρανό, απλά ήταν στην ατμόσφαιρα».

Αντώνης Κανάκης

