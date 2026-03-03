MENOY

Αντώνης Κανάκης: Πότε θα ολοκληρωθεί η σεζόν για το “Ράδιο Αρβύλα”

THESTIVAL TEAM

Στην έναρξη του «Ράδιο Αρβύλα», ο Αντώνης Κανάκης ανακοίνωσε πως η εκπομπή ολοκληρώνει τη φετινή της σεζόν στις 2 Απριλίου, με ένα βραδινό «Βινύλιο». Παράλληλα, υποσχέθηκε μια εκπομπή που, μέσα στη «μαυρίλα» της επικαιρότητας, θα επιχειρήσει να δώσει μια μικρή ανάσα.

«Κυρίες και κύριοι, τελευταίες συνεννοήσεις γιατί με βλέπετε να μιλάω με τον Κωστάκη. Τελευταίες συνεννοήσεις για να ξεκινήσει η εκπομπή που ονομάζεται Ράδιο Αρβύλα. Βγαίνει στον αέρα από το κανάλι που ονομάζεται ANT1, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στον αέρα κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη από τις 8 έως τις 9. Εκπέμπουμε στερεοφωνικά… Και θα είμαστε στον αέρα μέχρι και τις 2 Απριλίου», είπε αρχικά ο Αντώνης Κανάκης.

Και πρόσθεσε: «Το ‘χουμε ξαναπεί, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, είμαστε στην τελική ευθεία πλέον, 2 Απριλίου είναι Πέμπτη και θα κλείσουμε τη φετινή μας σεζόν με ένα ωραιότατο βραδινό Βινύλιο κάποια στιγμή στις 2 Απριλίου. Το αγαπημένο μας Βινύλιο, το καταφύγιό μας που μας ξεκουράζει και το αγαπάμε τόσο πολύ γιατί δεν περιέχει τίποτα από όλα όσα θα δούμε σήμερα.

Αν και σήμερα, με όλη αυτή τη μαυρίλα που επικρατεί, είπαμε να σας φτιάξουμε μία εκπομπή η οποία θα σας πάρει λίγο. Θα έχουμε βέβαια και το τι γίνεται, αλλά θα σας πάρει και λίγο μακριά από αυτή τη μαυρίλα. Τέλος πάντων, να μην τα λέω, πάμε να ξεκινήσουμε».

