Αντώνης Κανάκης: “Μιλάμε για 19 σεζόν τώρα… δεν αστειεύεται το Ράδιο Αρβύλα σε επίπεδο χρόνου”

THESTIVAL TEAM

Με μια προσωπική δήλωση στον «αέρα» του Ράδιο Αρβύλα, ο Αντώνης Κανάκης έκανε αναδρομή στη μακρόχρονη πορεία της εκπομπής, με αφορμή το τραγούδι It’s My Life που ακούστηκε πριν από την επιστροφή από το διαφημιστικό διάλειμμα.

«Στο μεταξύ ταιριάζει πολύ με ό,τι γινόταν στο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί λέγεται It’s My Life. Τι ωραίο τραγούδι, από τους Talk Talk… πανέμορφο κομμάτι. Και αυτό που γινόταν στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ‘ταν ωραία να ήσασταν εδώ, είναι ότι μας έπιασε και αρχίσαμε να λέμε ιστορίες από το ξεκίνημα του Ράδιο Αρβύλα.

Μιλάμε για 19 σεζόν τώρα, έτσι; Μιλάμε για μια ζωή ολόκληρη, δεν αστειεύεται το Ράδιο Αρβύλα σε επίπεδο χρόνου. 19 σεζόν, Θεέ μου, Θεέ μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Αντώνης Κανάκης Ράδιο Αρβύλα

