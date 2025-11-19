MENOY

MEDIA NEWS

Αντώνης Κανάκης – Boomers: “Καμιά πρεμιέρα που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί να συμβεί, χωρίς σοβαρά τεχνικά προβλήματα”

THESTIVAL TEAM

Πρεμιέρα με την εκπομπή Boomers έκαναν ο Αντώνης Κανάκης με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου.

Ο παρουσιαστής του ANT1 αποκάλυψε στους τηλεθεατές τα τεχνικά προβλήματα στο πλατό της εκπομπής.

«Καμιά πρεμιέρα που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί να συμβεί, χωρίς σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Για κάποιο λόγο δεν παίζει τίποτα από δω που έχει να κάνει με τη μουσική. Κι επειδή κανένας απ’ όσο γνωρίζω εδώ μέσα δεν έχει φωνή που μπορεί να τραγουδήσει, πιάσε ένα τραγούδι ρε Γιάννη…» είπε ο Αντώνης Κανάκης

Ο Γιάννης Σερβετάς ρώτησε: «Πώς θέλετε να ξεκινήσω;». «Κάτι λαϊκό», απάντησε ο Αντώνης Κανάκης, «να ταιριάζει στη φωνή και στη χροιά σου». Τότε ο Γιάννης Σερβετάς ξεκίνησε τα τραγουδά: «Τελευταίο βράδυ μου….».

