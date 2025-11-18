MENOY

MEDIA NEWS

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Με δάκρυα αποχαιρετά την Ιουλία μετά από πέντε σεζόν στη “Γη της Ελιάς” – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Η Ιουλία έκλεισε τον κύκλο της στη Γη της Ελιάς και έφυγε για την Ισπανία μαζί με τον γιο της, το παιδί που απέκτησε με τον Στάθη. Πριν να αναχωρήσει, η ένταση κορυφώθηκε στο αντίο με την κόρη της, Αριάδνη, μια σκηνή που έφερε αναταράξεις στους ήρωες και στους τηλεθεατές.

Πίσω από τις κάμερες, η αποχώρηση είχε το ίδιο βάρος. Η Αντιγόνη Κουλουκάκου, που υποδύθηκε την Ιουλία για πέντε σεζόν, ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο-αποχαιρετισμό, ευχαριστώντας τον Ανδρέα Γεωργίου, τη Βάνα Δημητρίου και τον Κούλλη Νικολάου, αλλά και όλους τους συνεργάτες της.

«Δεν θα συγκινηθώ, αλλά είναι σπουδαίο πράγμα για πέντε σεζόν, πέντε χρόνια, να πηγαίνεις στη δουλειά σου κάθε πρωί και να περνάς όμορφα. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους είσαι μαζί κάτι παραπάνω από 12 ώρες καθημερινά. Είναι πολύ σπουδαίο να αγαπάς αυτό που κάνεις και να σε αγαπάνε γι’ αυτό που κάνεις. Μου αρέσει που είπα ότι δε θα συγκινηθώ», είπε στο βίντεο η ηθοποιός, αφήνοντας πίσω της έναν ρόλο με τον οποίο αναδείχθηκε στο ευρύ κοινό.

Παράλληλα, το Mega έριξε αυλαία στον ρόλο της αποχαιρετώντας έναν αγαπημένο χαρακτήρα. «Ιουλία ευχαριστούμε για τις στιγμές που ζήσαμε μαζί στη Γη της Ελιάς».

Διαβάστε μας στο Google News

