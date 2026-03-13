MENOY

MEDIA NEWS

Ανθή Βούλγαρη: Καλύτερα μαύρες γάτες, παρά κάτι καλεσμένους που φέρνουμε ώρες-ώρες

THESTIVAL TEAM

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασαν στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» ένα απρόοπτο που συνέβη στο στούντιο, όταν, όπως είπαν, εμφανίστηκαν «μαύρες γάτες» το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου.

«Φταίω εγώ φίλε που γέμισε το στούντιο μαύρες γάτες; Μέχρι να τις διώξουμε πέρασαν δέκα λεπτά», ανέφερε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Τότε, η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε με χιούμορ: «Θέλω να πω τώρα κάτι αλλά δεν είναι politically correct, γιατί είμαι και οικοδέσποινα αυτής της εκπομπής. Καλύτερα μαύρες γάτες, παρά κάτι άλλους… καλεσμένους που φέρνουμε ώρες-ώρες».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απάντησε: «Το μυαλό της με τους καλεσμένους είναι αλλού τώρα. Μην ξαναπείς για την τοξικότητα. Η τοξικότητα είναι αυτό που λέμε η γρουσουζιά».

«Κάποιοι δεν λέω για όλους», διευκρίνισε η Ανθή Βούλγαρη, ενώ στη συνέχεια ρώτησε: «Είναι το γατί τοξικό; Το μαύρο;».

«Εντελώς», απάντησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, με την παρουσιάστρια να προσθέτει λέγοντας: «Δεν θα βγάλουμε άκρη. Παιδιά, πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει…».

