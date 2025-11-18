MENOY

MEDIA NEWS

Ανθή Βούλγαρη: Ήταν από κοινού απόφαση να εντάξουμε θέματα ψυχαγωγίας στην εκπομπή

THESTIVAL TEAM

Η Ανθή Βούλγαρη σε δηλώσεις της στην εκπομπή Breakfast@star, απάντησε για την απόφαση να εντάξουν θέματα ψυχαγωγίας στην «Κοινωνία ώρα Mega».


«Ήταν από κοινού απόφαση να εντάξουμε θέματα ψυχαγωγίας στην εκπομπή. Μας αρέσει, μας χαλαρώνει και περνάμε και καλά. Σε μια εκπομπή χωράνε όλα, τόσο όσο. Εμείς κατά βάση κάνουμε ενημέρωση», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

Η Ανθή Βούλγαρη είπε στη συνέχεια: «Δεν βλέπω το λόγο να τελειώσουν οι infotainment εκπομπές. Η απουσία του Γιώργου Παπαδάκη είναι αισθητή, γιατί είναι ένα κεφάλαιο από μόνος του. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μια ιστορία, αποκλείεται να έχει πρόβλημα με τους νέους παρουσιαστές του “Καλημέρα Ελλάδα”».

Κλείνοντας, η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε: «Φυσικά και ευχήθηκα στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την Κατερίνα. Τι σημαίνει πουλάνε οι εγκυμοσύνες στην τηλεόραση; Δεν το καταλαβαίνω και δεν μου αρέσει σαν έκφραση».

