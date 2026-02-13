Ανθή Βούλγαρη: Γενέθλια στο πλατό για την παρουσιάστρια – “Είμαι 43 και βάζω κάτω πολλές 20αρες”
Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Ανθή Βούλγαρη και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», της είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη.
Μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο πλατό εισέβαλε η Ματίνα Παγώνη με μια τούρτα!
«Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, είναι ιστορική στιγμή! Με συγκίνησε!», είπε η Ανθή Βούλγαρη.
Στην έναρξη, μάλιστα, της εκπομπής, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε και την ηλικία της, τονίζοντας πως: «43 είμαι και μια χαρά κιόλας…. Και βάζω κάτω και 20άρες πολλές».
