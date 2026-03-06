Ανθή Βούλγαρη: Είμαι πολύ καλά με τον Ιορδάνη και με την ομάδα που έχουμε, θα συνεχίσουμε και του χρόνου

Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε στην κάμερα του “Breakfast@Star” για την πορεία της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», τη συνεργασία της με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, την τηλεθέαση αλλά και τα επαγγελματικά της σχέδια.

Αρχικά, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέφερε ότι «πολύ καλά πάει η εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ. Τα νούμερα τηλεθέασης τα κοιτάμε όλοι οι επαγγελματίες. Δεν θα έλεγα ότι με αγχώνουν. Είναι ένας μπούσουλας για τη δουλειά μας. Ο ανταγωνισμός μ’ αρέσει, γιατί μας κάνει καλύτερους. Και καλό είναι να υπάρχει, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά για όλους μας».

Όπως αποκάλυψε, η συνεργασία της με τον Mega θα συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να παρουσιάσει στο μέλλον μια δική της εκπομπή, απάντησε ότι προς το παρόν δεν το σκέφτεται. «Δεν προλαβαίνω και να ήθελα. Είμαι πολύ καλά με τον Ιορδάνη και με την ομάδα που έχουμε», είπε.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοκιμάσει κάποια στιγμή και μια ψυχαγωγική εκπομπή. «Κάποια στιγμή στο μέλλον; Ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται», ανέφερε.

Τέλος, μιλώντας για τον γιο της δεν έκρυψε τη χαρά της. «Ο γιος μου είναι υπέροχα, είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά πριν αποχωρήσει.

Δείτε το βίντεο