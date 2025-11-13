MENOY

Ανθή Βούλγαρη: Απούσα από την εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega” – Το μήνυμα του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

THESTIVAL TEAM

Η Ανθή Βούλγαρη απουσίαζε από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε ότι η συμπαρουσιάστριά του αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και αποφάσισε να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να συνέλθει.

«Όπως βλέπετε, μοναξιές έχω σήμερα. Η κυρία Βούλγαρη δεν είναι στα καλά της και το λέω με την έννοια ότι είχε μία μικρή αδιαθεσία και καλύτερα να μείνει στο σπίτι», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής.

Ενώ, λίγο αργότερα, ο δημοσιογράφος στέλνοντας τα «περαστικά» του στην Ανθή Βούλγαρη τόνισε: «Όταν ξυπνάς καθημερινά στις 04.00, ο οργανισμός καταπονείται. Όταν έχεις όλη μέρα το παιδί και ξυπνάς καθημερινά στις 4 το πρωί, καταπονείσαι», υπογραμμίζοντας την πίεση που δημιουργεί ο απαιτητικός συνδυασμός πρωινής ενημέρωσης και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Η εκπομπή του Mega συνεχίζεται για ακόμα μια χρονιά και καταγράφει υψηλές «πτήσεις» στους πίνακες τηλεθέασης. Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος, έχουν βρει όπως φαίνεται με τους συνεργάτες τους, τη συνταγή της επιτυχίας.

