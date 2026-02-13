Ανθή Βούλγαρη: Άναυδη στον αέρα της εκπομπής με τις ευχές από την Ελένη Φουρέιρα – “Έχω πάθει πλάκα”
THESTIVAL TEAM
Η Ανθή Βούλγαρη έχει σήμερα τα γενέθλιά της και, όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της, της έφεραν τούρτα στο πλατό στην έναρξη, ενώ και η Ματίνα Παγώνη της έκανε έκπληξη.
Κάτι, όμως, που άφησε άναυδη τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του «Κοινωνία ώρα Mega», ήταν οι ευχές που της έστειλαν με βίντεο η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και η Ελένη Φουρέιρα.
Με τη Φουρέιρα, ωστόσο, η Ανθή Βούλγαρη έπαθε… πλάκα.
Δείτε το βίντεο: