Ανθή Βούλγαρη: Άναυδη στον αέρα της εκπομπής με τις ευχές από την Ελένη Φουρέιρα – “Έχω πάθει πλάκα”

THESTIVAL TEAM

Η Ανθή Βούλγαρη έχει σήμερα τα γενέθλιά της και, όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της, της έφεραν τούρτα στο πλατό στην έναρξη, ενώ και η Ματίνα Παγώνη της έκανε έκπληξη.

Κάτι, όμως, που άφησε άναυδη τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του «Κοινωνία ώρα Mega», ήταν οι ευχές που της έστειλαν με βίντεο η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και η Ελένη Φουρέιρα.

Με τη Φουρέιρα, ωστόσο, η Ανθή Βούλγαρη έπαθε… πλάκα.

Δείτε το βίντεο:

Ανθή Βούλγαρη Ελένη Φουρέιρα

