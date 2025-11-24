Αντέδρασε ο Απόστολος Γκλέτσος: Έρχεσαι πρωί πρωί να με ρωτήσεις γι’ αυτό;
Για την έντονη τηλεοπτική στιγμή που είχε με την Σοφία Μουτίδου πριν από λίγες εβδομάδες κλήθηκε να τοποθετηθεί ξανά ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno στο Mega.
Πιο συγκεκριμένα, ο Απόστολος Γκλέτσος επισήμανε χαρακτηριστικά πως “τα γυρίσματα για τη “Γη της ελιάς” συνεχίζονται καλά, δόξα τω Θεώ, όλα είναι εντάξει. Πέμπτη χρονιά, μια χαρά”.
“Όλος ο καλλιτεχνικός χώρος έχει εστιάσει λίγο σ’ όλο αυτό που είχε συμβεί στην εκπομπή των τεσσάρων κυριών” σχολίασε, εν συνεχεία, η ρεπόρτερ της ψυχαγωγικής εκπομπής για να αντιδράσει ο γνωστός ηθοποιός ως εξής. “Έρχεσαι, τώρα, πρωί πρωί να με ρωτήσεις γι’ αυτό; Αν είναι δυνατόν”.
“Τίποτα. Καλή σου μέρα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Απόστολος Γκλέτσος στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής του MEGA για να αποχωρήσει με χαμόγελο προκειμένου να προλάβει την πτήση του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Μπακογιάννη: Στο κόμμα του ο Τσίπρας θα λέει “εγώ είμαι ο αρχηγός, όποιος έχει άλλη άποψη η πόρτα είναι εκεί”
- Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες – Δείτε βίντεο
- Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια – Πότε θα “χτυπήσουν” τη Μακεδονία