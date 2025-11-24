MENOY

Αντέδρασε ο Απόστολος Γκλέτσος: Έρχεσαι πρωί πρωί να με ρωτήσεις γι’ αυτό;

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για την έντονη τηλεοπτική στιγμή που είχε με την Σοφία Μουτίδου πριν από λίγες εβδομάδες κλήθηκε να τοποθετηθεί ξανά ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno στο Mega.

Πιο συγκεκριμένα, ο Απόστολος Γκλέτσος επισήμανε χαρακτηριστικά πως “τα γυρίσματα για τη “Γη της ελιάς” συνεχίζονται καλά, δόξα τω Θεώ, όλα είναι εντάξει. Πέμπτη χρονιά, μια χαρά”.

“Όλος ο καλλιτεχνικός χώρος έχει εστιάσει λίγο σ’ όλο αυτό που είχε συμβεί στην εκπομπή των τεσσάρων κυριών” σχολίασε, εν συνεχεία, η ρεπόρτερ της ψυχαγωγικής εκπομπής για να αντιδράσει ο γνωστός ηθοποιός ως εξής. “Έρχεσαι, τώρα, πρωί πρωί να με ρωτήσεις γι’ αυτό; Αν είναι δυνατόν”.

“Τίποτα. Καλή σου μέρα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Απόστολος Γκλέτσος στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής του MEGA για να αποχωρήσει με χαμόγελο προκειμένου να προλάβει την πτήση του.

Απόστολος Γκλέτσος

