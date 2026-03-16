Αντέδρασε η Τίνα Μεσσαροπούλου: “Είμαι και σύζυγος υπουργού, τον θαυμάζω, θα παρεξηγηθώ επειδή παίρνω έναν τίτλο από τον άντρα μου;”

Για τον τίτλο της “συζύγου υπουργού” για τον οποίο ρωτήθηκε η Τζένη Μπαλατσινού σε πρόσφατες δηλώσεις της, μίλησε η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Δευτέρας (16/03).

Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια έδειξε να ενοχλείται με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, όταν της προσδίδεται, ενώ η δημοσιογράφος του “Happy Day” έκανε τη δική της τοποθέτηση ούσα στην ίδια θέση με εκείνη.

«Εγώ δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό, αλήθεια σας το λέω. Και με τη φίλη Τζένη μπορεί να ταυτιζόμαστε σε πολλά, εδώ διαφωνώ κάθετα, οριζόντια. Είναι και σύζυγος υπουργού, πώς να το κάνουμε δηλαδή; Δεν είναι θέμα ταμπέλας, είναι θέμα πραγματικότητας. Καλώς ή κακώς η Τζένη Μπαλατσινού, όπως άλλες, έχει μία δική της πορεία», ξεκίνησε να λέει στον σχολιασμό της η Τίνα Μεσσαροπούλου για τις δηλώσεις της Τζένης Μπαλατσινού.

«Εγώ θα παρεξηγηθώ δηλαδή άμα μου πεις “είσαι σύζυγος υπουργού”; Είμαι και σύζυγος υπουργού. Έχω την πορεία μου, έχω τη ζωή μου, έχω την επαγγελματική μου δραστηριότητα, μέσα σε όλα αυτά. Είναι και σύζυγος, είμαι και σύζυγος υπουργού και είμαστε και πάρα πολύ περήφανες γι’ αυτό που είναι οι σύζυγοί μας. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να το βγάλουμε από το κάδρο», σημείωσε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος, με τον Δημήτρη Παπανώτα να συμφωνεί μαζί της.

«Όταν πατάς στα πόδια σου γερά -και η Τζένη Μπαλατσινού είναι ένας άνθρωπος που όχι απλά πατάει γερά, το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από δυσκολίες, μέσα από διάφορα πράγματα που έχει βιώσει- δεν σε αγγίζουν όλα αυτά. Ο Βασίλης Κικίλιας είναι και ο Βασίλης, είναι και Υπουργός. Για εμένα κακώς παρεξηγήθηκε, αυτό θέλω να πω. Δεν έχει ανάγκη», συμπλήρωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Είναι η επιλογή μου, είναι ο άντρας μου, τον θαυμάζω για αυτά που κάνει και θα παρεξηγηθώ επειδή παίρνω έναν τίτλο από τον σύζυγό μου;», αναρωτήθηκε κλείνοντας την τοποθέτησή της η Τίνα Μεσσαροπούλου.