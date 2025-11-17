Αντέδρασε η Ανθή Βούλγαρη για τη συμπλοκή κοριτσιών: “13 ετών κι έχει και πρώην;” – “Πού ακούν αυτά τα λόγια; Όταν μεγαλώσει αυτή, τι θα γίνει;”

Την έκπληξη και τη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος παρακολουθώντας το επίμαχο βίντεο με τη συμπλοκή δύο ανήλικων κοριτσιών στο Περιστέρι για… ερωτική αντιζηλία.

Το οπτικοακουστικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο περιλαμβάνει σκηνές βίας και ανταλλαγή ύβρεων ανάμεσα σε ένα 16χρονο και ένα 13χρονο κορίτσι, με τους παρουσιαστές του MEGA να αντιδρούν στις συμπεριφορές και τα λεγόμενα μεταξύ των δύο ανήλικων παιδιών.

«Αυτή αν μεγαλώσει, τι θα γίνει; Πού τα ακούν αυτά τα λόγια;», αναρωτήθηκε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σοκαρισμένος από τα επίμαχα πλάνα.

«Εγώ θα επιμείνω. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα σπίτι, υπάρχει μάνα και πατέρας. Και “μωρή”; Και “δεν ήξερες ότι είναι πρώην μου”; 13 χρονών μωρά; Ίσως η πολλή ελευθερία μας έχει κάνει κακό, δεν ξέρω», σχολίασε από την πλευρά της η Ανθή Βούλγαρη.

«13 χρονών έχει και πρώην; Α’ Γυμνασίου! Να κοιτάξετε λίγο τα κορίτσια σας οι μανάδες και οι πατεράδες. Αυτό δεν είναι εικόνα. Αυτά τα αγρίμια για κάποιον λόγο γίνονται έτσι. 13 χρονών να μαλώνουν για πρώην; Δηλαδή όταν μεγαλώσει, τι θα γίνει;», κατέληξε στον σχολιασμό του θέματος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.