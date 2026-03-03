MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Αντέδρασε η Αγγελική Νικολούλη με την ερώτηση της ρεπόρτερ: Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου

|
THESTIVAL TEAM

Στην επίσημη προβολή της ταινίας «Φίλοι για Πάντα», σε σκηνοθεσία του γιου της, Κωνσταντίνου Μουσούλη, έδωσε το «παρών» η Αγγελική Νικολούλη.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/3), με τη συμμετοχή των πρωταγωνιστών και αγαπημένων προσώπων τους, ενώ η γνωστή δημοσιογράφος έκανε και σύντομες δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία.

«Είναι μια φοβερή ταινία. Έχει χιούμορ, έχει συναίσθημα αλλά και πολλά μηνύματα. Είμαι περήφανη μαμά. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, τον αγαπάω και με κάνει περήφανη», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη.

«Έχω συμβουλεύσει τον Κωνσταντίνο να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί και χαίρομαι, γιατί τα έχει σημαία του αυτά. Είναι ικανός στη δουλειά του», απαντά η δημοσιογράφος για τον γιο της.

Ωστόσο, όταν μία από τους ρεπόρτερ θέλησε να τη ρωτήσει για την πορεία του “Φως στο Τούνελ” και αν αυτό θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα, η Αγγελική Νικολούλη προτίμησε να αποφύγει την ερώτηση, επισημαίνοντας με ευγένεια:

«Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους “Φίλους για Πάντα” του Κωνσταντίνου…».

Αγγελική Νικολούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Πρόβλεψη σοκ για αύξηση έως 130% στις τιμές του φυσικού αερίου λόγω πολέμου στο Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Βυθίζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών – Πτώση άνω του 3%

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Τα τρόφιμα που σας βοηθούν πραγματικά να χάσετε βάρος, σύμφωνα με νέα έρευνα

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τραμπ για Ιράν: Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά, το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Κολωνός: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη, είχε κίρρωση του ήπατος και είχε χτυπηθεί, λέει ο ιατροδικαστής

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Μαιευτήρας στον Βόλο προκάλεσε βλάβη σε έμβρυο, που επέφερε τον θάνατό του