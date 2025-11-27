MENOY

MEDIA NEWS

Άννα Ζηρδέλη: Μου αρέσει να κοιτάζω τα νούμερα τηλεθέασης, δεν δουλεύω για την ψυχή της μάνας μου

THESTIVAL TEAM

Η Άννα Ζηρδέλη μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» για τις τηλεοπτικές δυσκολίες της χρονιάς, τα νούμερα, τις συνεργασίες που έχουν κλείσει τον κύκλο τους και τις σκέψεις γύρω από επερχόμενα projects.

Αρχικά, η Άννα Ζηρδέλη μίλησε για τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία». «Περνάμε ωραία, ευχάριστα. Βρίσκουμε τα πατήματά μας. Μ’ αρέσει να κοιτάω τα νούμερα, ναι. Τι να πω; Ότι δουλεύω για την ψυχή της μάνας μου; Κανένας δεν δουλεύει για την ψυχή της μάνας του. Φυσικά θέλουμε να εξελισσόμαστε και είναι κριτήριο τα νούμερα.

Κάθε χρονιά είναι διαφορετική και δύσκολη. Και πέρυσι τα ίδια λέγαμε και φέτος είναι ακόμη πιο δύσκολα. Δεν είναι ευχάριστο για κανέναν να κόβεται η εκπομπή του στα μισά της σεζόν», είπε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, η Άννα Ζηρδέλη σχολίασε τα πρόσωπα της τηλεόρασης. «Θα μου άρεσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο Super Idol, είναι λαμπερό πρόσωπο και θα της ταίριαζε. Την Κατερίνα Καραβάτου θα την έβλεπα παντού. Άκουσα σήμερα ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν για κάποιο show ή κάποια σειρά στον ΑΝΤ1 και μακάρι να γίνει και νωρίτερα».

Άννα Ζηρδέλη

