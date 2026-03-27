Άννα-Μαρία Ρογδάκη: Συγκλονίζει με την εξομολόγησή της η διακοσμήτρια του “Cash or Trash”- “Η μαμά μου ήταν προϊόν βιασμού”

Μια προσωπική αποκάλυψη έκανε η Άννα-Μαρία Ρογδάκη, την οποία βλέπουμε στο παιχνίδι «Cash or Trash» του Star, όπου συμμετέχει ως αγοραστής.

Η διακοσμήτρια μίλησε στην εκπομπή «Status» με τον Κωνσταντίνο Καμέα στο Youtube, για την απόφαση που πήρε η γιαγιά της να μη σταματήσει την εγκυμοσύνη και να φέρει στον κόσμο το νόθο παιδί της, παρά το γεγονός ότι τα αδέρφια της της το είχαν ζητήσει.

«Είμαι το τρίτο παιδί μιας οικογένειας, με διαφορά 12 χρόνια από τα αδέλφια μου. Μεγάλωσα με πάρα πολλή αγάπη, με πάρα πολύ ισχυρές αρχές, γιατί η μαμά μου ήταν ένα παιδί της κατοχικής Ελλάδας. Ήταν ένα παιδί που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Μονογονεϊκής οικογένειας παιδί η μητέρα μου, που γεννήθηκε το 1936 στα Καλάβρυτα. Μονογονεϊκής γιατί η ​μαμά μου ήταν νόθο παιδί, ήταν προϊόν βιασμού. Η γιαγιά μου αποφάσισε να μην τερματίσει αυτή την εγκυμοσύνη, παρότι τα αδέλφια της το ζήτησαν και της το είπαν», είπε αρχικά η Άννα-Μαρία Ρογδάκη.

Στη συνέχεια, η διακοσμήτρια περιέγραψε πώς η γιαγιά της κατάφερε να μην της πάρουν το παιδί, όπως συνήθιζαν να κάνουν: «Ήρθε εδώ στην Αθήνα, γέννησε σε ένα νοσοκομείο στο οποίο γεννούσαν οι γυναίκες που ήταν ιερόδουλες και έπρεπε να δώσουν μετά τα παιδιά τους για υιοθεσία. Η γιαγιά μου είχε εξοικονομήσει κάποια πολύ λίγα χρήματα, γιατί είχε χάσει τον πατέρα της και η προγιαγιά μου δεν είχε πολλά χρήματα για να τη βοηθήσει. Τα αδέλφια ήταν εκτός, της είπαν όχι και ήρθε να γεννήσει καταφέρνοντας να πάρει το παιδί της».