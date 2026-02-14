Άναυδη η Αφροδίτη Γραμμέλη με το σχόλιο του Μισίρη για την Καινούργιου: Είναι ντροπή να το λες αυτό για την κοπέλα, να της ζητήσεις συγγνώμη

Με το απρόοπτο περιστατικό στον αέρα του “Super Κατερίνα” ανάμεσα στην Κατερίνα Καινούργιου και τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ασχολήθηκε η παρέα του “Σαββατοκύριακο Παρέα”.

Μάλιστα, η Αφροδίτη Γραμμέλη εξερράγη με την τοποθέτηση του Νίκου Μισίρη, ο οποίος κατηγόρησε την παρουσιάστρια του Alpha για “τερτίπια διαφήμισης της εγκυμοσύνης της”.

«Πιο στημένο από αυτό το πράγμα που είδαμε με τη Μύκονο… 85,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι το νησί και βρέθηκε εντελώς τυχαία εκεί ο άνθρωπος στη σύνδεση και εκείνη να του φωνάζει “αγάπη μου”. Έκανε τον ανήξερο, είναι χειρότερο που τον βάζει να τα κάνει αυτά. Εμένα μου φάνηκε κακό θέατρο», σχολίασε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, προκαλώντας την αντίδραση του υπόλοιπου πάνελ.

«Τι λες, ρε συ Νίκο; Είσαι άδικος! Δεν είδες ο άνθρωπος; Έκανε τον ανήξερο; Ποιος τον έβαλε, ρε Νίκο; Τι είναι αυτά που λες τώρα;», παρατήρησε η Αφροδίτη Γραμμέλη, με τη Μαρία Αντωνά να του επισημαίνει: «Πιστεύεις ότι η Κατερίνα Καινούργιου το έχει πραγματικά ανάγκη;».

«Αυτό που λες ήταν βαρύ και κατηγορία τσάμπα και βερεσέ», τόνισε από την πλευρά του ο Πέτρος Κωστόπουλος, ενώ και η Κατερίνα Καραβάτου διευκρίνισε πως είναι σε θέση να γνωρίζει πως το σκηνικό ήταν πραγματικά αληθινό.

Λίγο αργότερα, ο Νίκος Μισίρης επανήλθε με νέα τοποθέτηση, λέγοντας: «Η Κατερίνα ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι της δημοσιότητας και το παίζει πολύ καλά και με την εγκυμοσύνη της».

Αυτή του η ατάκα πυροδότησε νέα ένταση στο πάνελ, με την Αφροδίτη Γραμμέλη να του απαντά: «Τι είναι αυτά που λες για την κοπέλα, ρε Νίκο; Να της ζητήσεις συγγνώμη!».