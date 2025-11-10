Αναστασοπούλου και Πορτοσάλτε σε Κατερίνα Καινούργιου: “Με το καλό, με έναν πόνο”

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία χθες ανακοίνωσε κι επίσημα την εγκυμοσύνη της.

Όλη η πρωινή ζώνη έστειλε τις ευχές της στην παρουσιάστρια για το χαρμόσυνο γεγονός και φυσικά το ίδιο έκαναν και οι Μαρία Αναστασοπούλου και Άρης Πορτοσάλτε.

«Να της ζήσει, με το καλό το μωράκι της! Τις πιο θερμές μας ευχές», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Ο Άρης Πορτοσάλτε είπε με τη σειρά του: «Φυσικά, με το καλό, με έναν πόνο».

Δείτε το βίντεο