MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Αναστασοπούλου και Πορτοσάλτε σε Κατερίνα Καινούργιου: “Με το καλό, με έναν πόνο”

|
THESTIVAL TEAM

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία χθες ανακοίνωσε κι επίσημα την εγκυμοσύνη της.

Όλη η πρωινή ζώνη έστειλε τις ευχές της στην παρουσιάστρια για το χαρμόσυνο γεγονός και φυσικά το ίδιο έκαναν και οι Μαρία Αναστασοπούλου και Άρης Πορτοσάλτε.

«Να της ζήσει, με το καλό το μωράκι της! Τις πιο θερμές μας ευχές», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Ο Άρης Πορτοσάλτε είπε με τη σειρά του: «Φυσικά, με το καλό, με έναν πόνο».

Δείτε το βίντεο

Άρης Πορτοσάλτε Κατερίνα Καινούργιου Μαρία Αναστασοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται τις ευθύνες του και αποφεύγει να συναντήσει τους αγρότες

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Νέα έρευνα διαψεύδει τον Τραμπ: Η παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη δεν σχετίζεται με τον αυτισμό στα παιδιά

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Εγκαινιάστηκε το νέο ρομποτικό μηχάνημα που δώρισε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα η Δήμητρα Κατσαφάδου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Αυτοί είναι οι άξονες της εξωτερικής μας πολιτικής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Βορίζια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το μακελειό – Βίντεο με τη διαδρομή των εξαφανισμένων όπλων στα χέρια των αρχών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βορίδης για Σαμαρά: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό