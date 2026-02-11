MENOY

MEDIA NEWS

Αναστασία Γιάμαλη: Είμαι αυστηρότατη κριτής του εαυτού μου, έχω το σύνδρομο της καλής μαθήτριας

THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Αναστασία Γιάμαλη, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Alter Ego.

«Είναι μια δύσκολη σεζόν, πολλή πίεση, πολύ ανταγωνιστική, όπως και η περσινή. Ίσως περισσότερο τώρα, γιατί υπάρχουν περισσότερες εκπομπές στη ζώνη», είπε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

Η Αναστασία Γιάμαλη είπε στη συνέχεια: «Κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, τις δικές της χαρές και τις δικές της δυσκολίες. Ο ανταγωνισμός υπάρχει, το θέμα είναι πώς τον διαχειρίζεσαι και πώς διαχειρίζεσαι το άγχος που αυτός προκαλεί.

Νομίζω κάνουμε ότι μπορούμε, όπως όλος ο κόσμος που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ασχολείται με αυτό το πράγμα που λέγεται τηλεόραση, που είναι περισσότερο ανταγωνιστικό και ψυχοφθόρο και μερικές φορές λιγότερο παραγωγικό. Είμαι αυστηρότατη κριτής του εαυτού μου, έχω το σύνδρομο της καλής μαθήτριας».

