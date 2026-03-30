Αναστασία Γιάμαλη: Δεν είναι ντροπή να λες ότι είσαι φεμινίστρια – Υπάρχει πατριαρχία και θα συνεχίσει να υπάρχει

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε η Αναστασία Γιάμαλη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη.

«Ευτυχώς στην επαγγελματική μου ζωή, όταν μιλάω στον δρόμο με κόσμο, δεν ντρέπομαι και οι γυναίκες είναι θετικές απέναντί μου», είπε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

Η γνωστή δημοσιογράφος είπε στη συνέχεια: «Βάζουμε όλες με τον τρόπο μας ένα λιθαράκι για να σπάει η σιωπή. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί φάνηκε και από την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη ότι ακόμα και για να είσαι θύμα, για να θεωρείσαι αρκετά θύμα ώστε να σε υπερασπιστούν οι άλλοι, πρέπει να πληροίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να είσαι ούτε πολύ όμορφη, ούτε πολύ πλούσια, ούτε να δείχνεις το κορμί σου. Δεν χρωστάει καμία να είναι το τέλειο θύμα. Οπότε, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα».

Η Αναστασία Γιάμαλη ανέφερε επίσης: «Υπάρχει πατριαρχία και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να κάνουμε κάτι για να την αντιμετωπίσουμε και μέχρι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τους όρους τους ανάλογους. Δεν είναι ντροπή να λες ότι είσαι φεμινίστρια, δεν είναι ντροπή να λες ότι η πατριαρχία είναι ένα σύστημα που είναι καταπιεστικό για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες».

