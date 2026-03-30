Αναστασία Γιάμαλη: Δεν είναι ντροπή να λες ότι είσαι φεμινίστρια – Υπάρχει πατριαρχία και θα συνεχίσει να υπάρχει

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε η Αναστασία Γιάμαλη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη.

«Ευτυχώς στην επαγγελματική μου ζωή, όταν μιλάω στον δρόμο με κόσμο, δεν ντρέπομαι και οι γυναίκες είναι θετικές απέναντί μου», είπε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

Η γνωστή δημοσιογράφος είπε στη συνέχεια: «Βάζουμε όλες με τον τρόπο μας ένα λιθαράκι για να σπάει η σιωπή. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί φάνηκε και από την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη ότι ακόμα και για να είσαι θύμα, για να θεωρείσαι αρκετά θύμα ώστε να σε υπερασπιστούν οι άλλοι, πρέπει να πληροίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να είσαι ούτε πολύ όμορφη, ούτε πολύ πλούσια, ούτε να δείχνεις το κορμί σου. Δεν χρωστάει καμία να είναι το τέλειο θύμα. Οπότε, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα».

Η Αναστασία Γιάμαλη ανέφερε επίσης: «Υπάρχει πατριαρχία και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να κάνουμε κάτι για να την αντιμετωπίσουμε και μέχρι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τους όρους τους ανάλογους. Δεν είναι ντροπή να λες ότι είσαι φεμινίστρια, δεν είναι ντροπή να λες ότι η πατριαρχία είναι ένα σύστημα που είναι καταπιεστικό για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η αύξηση στον κατώτατο μισθό από 1η Απριλίου συμβάλλει στη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκτάκτως ξανά στην ανακρίτρια ο 23χρονος που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του Κλεομένη

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ιερουσαλήμ: Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι λειτουργίες και τελετές του Πάσχα στον Πανάγιο Τάφο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η Ρωσία απέλασε Βρετανό διπλωμάτη, τον οποίο κατηγόρησε για κατασκοπεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 3 Απριλίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΔΕΔΔΗΕ: Από την 1η Απριλίου το θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης