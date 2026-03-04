MENOY

MEDIA NEWS

Αλλάζει στέγη το Dragon’s Den – Σε ποιο κανάλι θα μεταδοθεί φέτος

THESTIVAL TEAM

Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε πως ξεκινάει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σάκη Τανιμανίδη και την BetterKnown Entertainment, για την 4η σεζόν του απόλυτου project επιχειρηματικότητας, του συναρπαστικού «DRAGONS’ DEN», καθώς και άλλων πρωτοποριακών τηλεοπτικών προγραμμάτων!

Ο Σάκης Τανιμανίδης, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με την πολυαναμενόμενη εκπομπή που ψυχαγωγεί και προάγει τη δημιουργικότητα και το επιχειρείν.

Από το αρχικό του λανσάρισμα στην Ιαπωνία το 2001 ως “Money Tigers”, το format της Nippon TV, σε διανομή της Sony Pictures Television, έγινε γνωστό παγκοσμίως με διάφορους τίτλους (μεταξύ άλλων «Dragons’ Den», «Shark Tank» και «Lions’ Den») και αναδείχτηκε στο Νο1 επιχειρηματικό ριάλιτι σόου στις χώρες μετάδοσής του.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, οι DRAGONS έρχονται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για να γνωρίσουν φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και επιχειρηματικής δράσης.

Dragons’ Den

